O concerto de Ano Novo “Clássica After Hours”, pela Orquestra Filarmonia das Beiras dirigida pelo maestro convidado Martim Sousa Tavares, abre a programação de 2024 do Teatro-Cine de Pombal, no distrito de Leiria.

O espetáculo agendado para sábado promete transformar a sala de espetáculos numa pista de dança, numa performance da orquestra que cruzará vários tipos de música de dança, como ‘dubstep’, ‘house’, ‘techno’, ‘low-fi’, entre outros.

Segundo informação do município de Pombal, será um concerto “para tirar o pé do chão”, no qual que será interpretada uma obra encomendada ao compositor Pedro Lima para “transformar a orquestra numa cabine de DJ”.

Na primeira parte, a Filarmonia das Beiras e Martim Sousa Tavares apresentam um programa mais convencional para este tipo de formação, com valsas e polcas.

A autarquia divulgou também a restante programação para o restante mês de janeiro no Teatro-Cine, que integra mais uma edição do Encontro de Teatro de Pombal.

O primeiro espetáculo do Encontro, no dia 12, é “Agripina, a menor”, monólogo de Isabel Muñoz Cardoso para o grupo “O Nariz”, que atravessa a história dos primeiros cinco imperadores romanos.

Assinalando os 500 anos de Luís Vaz de Camões, o ciclo de teatro apresenta duas peças inspiradas em “Os Lusíadas”: no dia 13, o Grupo de Teatro “Talvez às Quatro”, dos Açores, encena “Lusíadas por mares nunca antes navegados?!”, e, no dia 14, o Teatro Amador de Pombal apresenta “Lusíadas?”.

O primeiro mês do Teatro-Cine de Pombal, sala que integra a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, completa-se no dia 20 com concerto de apresentação de “Subspécie”, novo disco da cantora soul Amaura e, no dia 27, sobe ao palco “Maçã de Adão”, espetáculo em que dupla de coreógrafos Jonas&Lander resgata a dança extinta do fado.

Na área das artes plásticas, o Teatro-Cine inaugura no sábado a exposição de desenho “Tinha uma pedra”, de Miguel Horta.

