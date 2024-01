No dia 7 de outubro, a família de Doron Katz-Asher acordou com o som das sirenes. Fugiram para o abrigo, mas nenhum dos membros conseguiu evitar ser raptado pelo Hamas no kibutz de Nir Oz. A mulher de 34 anos lembra o momento em que ela e as suas duas filhas — Raz, de cinco anos, e Aviv, de dois — foram atiradas para a parte de trás de um trator. Depois, os militantes do grupo islâmico começaram a disparar indiscriminadamente: Doron foi baleada nas costas, a filha mais nova numa perna. A sua mãe acabou por não resistir aos ferimentos e morrer.

Numa entrevista à CNN internacional, Doron recordou que foi sujeita, juntamente com as filhas, a uma “guerra psicológica”. As condições em que foi tratada durante o tempo que esteve na Faixa de Gaza contribuíram para isso. A mulher e as filhas foram inicialmente levadas para um apartamento de uma família, no qual as feridas resultantes do tiroteio dos militantes do Hamas foram “curadas sem anestesia”.

A família palestiniana que deu guarida a Doron e às duas filhas vigiava-as constantemente. Ao mesmo tempo, a mulher de 34 anos tentava tranquilizar as crianças. “Eu disse-lhes que não estavam mais com terroristas e que estavam bem com as pessoas que estavam a cuidar de nós”, contou à CNN, acrescentando que não recebeu “muita informação” sobre o que se passava. “Eles tentavam dizer que o Hamas queria libertar-nos, mas que em Israel ninguém queria saber de nós. E que nós não íamos regressar ao kibutz porque não era a nossa casa.”

