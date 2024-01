O bastonário da Ordem dos Economistas, António Mendonça, foi reeleito esta quinta-feira presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP), para o triénio 2024-2026, segundo um comunicado.

Como vice-presidente do CNOP ficou Paulo Teixeira, bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, de acordo com a mesma informação.

Para António Mendonça, o novo mandato passa por “defender o papel das ordens profissionais, enquanto instituições transparentes de defesa e garantia do exercício responsável, competente e ético, das profissões representadas, tendo sempre como referência a salvaguarda do interesse público”, pode ler-se no comunicado.

O presidente reeleito acrescenta que as ordens profissionais devem ser encaradas “como um fator sistémico de inovação e de dinamização económica e social”.

Para a mesa da Assembleia Geral, foram eleitas Maria de Jesus Fernandes, bastonária da Ordem dos Biólogos (presidente), Fernanda Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados, e Liliana Sousa, bastonária da Ordem dos Nutricionistas.

Já para o Conselho Fiscal foram eleitos Miguel Pavão, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (presidente), Hélder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, e Avelino Oliveira, presidente da Ordem dos Arquitetos.

“Após a realização deste ato eleitoral, foi deliberado associar o CNOP às comemorações dos 50 anos de restauração da Democracia no nosso país, uma vez que 16 das 20 ordens profissionais existentes foram criadas após o 25 de abril, e as restantes foram reconhecidas, à época, como bastiões da defesa dos direitos cívicos, durante o período do Estado Novo”, indica o comunicado.