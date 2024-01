O líder do PSD, Luís Montenegro, afirmou esta quarta-feira que a coligação pré-eleitoral com o CDS-PP e PPM não envolve “qualquer tipo de negócio político”, acrescentando que os lugares de cada partido nas listas de candidatos serão conhecidos “oportunamente”.

Em declarações aos jornalistas em Braga, no final de uma reunião com o reitor da Universidade do Minho, Luís Montenegro disse ainda que esta coligação “tem uma inspiração histórica e um simbolismo”, que é “fazer revitalizar, no espetro político português, todo o ambiente e toda a atmosfera que esteve na Aliança Democrática (AD) de Sá Carneiro em 1979″.

“Os lugares oportunamente serão conhecidos e verão que não há aqui nenhum tipo de negócio político. Há aqui um único propósito: dar uma alternativa política forte, credível, agregadora, motivada e incentivadora de uma transformação em Portugal”, referiu.

Na quarta-feira, em comunicado, o PSD anunciou que o PPM vai integrar a coligação Aliança Democrática, recuperando-se na integra a antiga AD, “para apresentar ao país a alternativa reformista e moderada de que Portugal precisa”.

No mesmo dia, e também em comunicado, o PPM referiu que, na última segunda-feira, o Conselho Nacional do partido reuniu-se “para deliberar a respeito da realização de uma coligação eleitoral com o PSD e o CDS-PP no âmbito das eleições legislativas nacionais de 10 de março de 2024”.

“Na reunião em causa, o Conselho Nacional do PPM deliberou, por unanimidade, integrar a coligação ‘AD — Aliança Democrática’ no âmbito das próximas eleições legislativas nacionais, após a conclusão, com êxito, das negociações que os partidos mantiveram nas semanas anteriores, ultrapassando assim as dificuldades iniciais na formalização do acordo”, acrescenta ainda.

“Deixem-se de aproveitar o Estado para estar ao serviço do Partido Socialista”

O líder do PSD, Luís Montenegro, acusou também o Governo de estar em campanha eleitoral e de colocar o Estado ao serviço do PS, instando o executivo a centrar-se no essencial para resolver os problemas dos portugueses.

Nas mesmas declarações aos jornalistas, Montenegro considerou que a atuação do Governo agora “é só visitas e só projetos” e acrescentou que nunca viu “ninguém estar tão contente por aquilo que não foi capaz de fazer, enquanto teve oportunidade de fazer“.

“Deixem-se de aproveitar o Estado para estar ao serviço do Partido Socialista e aproveitem o pouco tempo que ainda têm, e que eu espero que seja pouco e que acabe no dia 10 de março, para tratar do que é essencial”, desafiou.

Montenegro apontou como exemplos os setores da Saúde e da Educação, com pessoas “à porta dos hospitais” para receberem cuidados de saúde, e os cerca de “40 mil alunos” que, no recomeço das aulas, ainda não têm professor a pelo menos uma disciplina.

“Se o Governo aproveitar o tempo que ainda tem de gestão para olhar para isto, em vez de andar a fazer campanha eleitoral, presta um bom serviço ao país”, reiterou.

Sobre a saúde, o líder do PSD alertou que “está a morrer mais gente” e que há uma “relação direta entre essa realidade e a incapacidade” de o Serviço Nacional de Saúde (SNS) prestar os cuidados de saúde necessários.

“Há efetivamente uma falta de capacidade de resposta no SNS, hoje muito patente nos tempos de espera nas urgências”, referiu.

A este propósito, criticou a decisão do Governo de acabar com a parceria público-privada no Hospital de Braga, que, adiantou, garantia uma “resposta mais eficiente” aos utentes, com menos custos para o Estado.

“É preciso que os portugueses saibam que os responsáveis por essa decisão são aqueles que se apresentam agora a votos no Partido Socialista para renovar este tipo de política”, acrescentou, apelando aos portugueses para fazerem “uma reflexão sobre os complexos ideológicos que marcam alguns dos candidatos” nas próximas eleições.