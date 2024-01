O jogo entre Rafael Nadal e Jason Kubler, esta manhã, no Open de Brisbane, nunca esteve propriamente equilibrado e o espanhol teve alguma margem de manobra para gerir o ritmo do encontro. Acontece que, no final do primeiro set, Nadal foi além dos limites e foi repreendido pelo árbitro devido à situação.

O tenista de 37 anos dirigiu-se aos balneários depois de ter vencido o primeiro set (6-1) contra o adversário australiano. O tempo máximo que os jogadores se podem ausentar é três minutos, limite que se pode estender aos cinco minutos caso exista necessidade de troca de equipamento. A saída do court durou mais do que estava previsto, o que fez com que o espanhol chegasse atrasado ao segundo set.

“Senhoras e senhores, Rafael Nadal demorou um pouco a regressar do balneário e recebeu um aviso por violação de tempo”, anunciou o árbitro. “Brisbane é muito húmida e tive que mudar tudo [o equipamento]. Isso leva tempo. Ouvi o tempo que me restava, através do rapaz que estava comigo”, explicou Nadal no final. “Quando regressei, pensei que estava tudo bem. Sei que sou lento, vou tentar melhorar em 2024”.

"Rafael Nadal was a little bit late coming back from the toilet" ????@RafaelNadal with an unusual time violation in Brisbane! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/ELLGoQ6iez — Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2024

A situação foi analisada pelo jogador com alguma graça. Afinal, Rafael Nadal venceu o segundo set (6-2) e carimbou o acesso aos quartos de final do torneio que marca o regresso após a lesão contraída no último Open da Austrália. Esta é a 225 vez na carreira que Nadal atinge os oito melhores de um torneio, algo que não fazia há 559 dias quando alcançou os quartos de final na edição 2022 de Wimbledon.

“Sinto-me competitivo, é tudo o que quero. Agora vamos ver o que acontece e até onde posso ir”, garantiu Nadal. “Ter a oportunidade de voltar a jogar amanhã significa muito para mim e duas vitórias depois de muito tempo afastado do circuito profissional fazem-me sentir bem e feliz”.