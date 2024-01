Esta sexta-feira olhamos para a polémica em torno dos CTT. Em 2020 o governo decidiu começar a comprar ações dos CTT, uma empresa que tinha sido privatizada em 2013, e aparentemente só informou disso o PCP, com quem até estava a negociar um Orçamento de Estado que os comunistas acabaram por viabilizar. Agora que tudo se descobriu o primeiro-ministro e o antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, vieram defender que afinal se tratou de uma operação normal e transparente para defender o interesse público no processo de renegociação da concessão do serviço postal universal. A oposição não está satisfeita com as explicações e há dúvidas não esclarecidas à entrada de um congresso do PS que o partido quer que venha a ser triunfal. Será que a polémica em torno dos CTT pode comprometer a imagem do candidato socialista a primeiro-ministro?

