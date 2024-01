Pisou solo espanhol no passado dia 20 de dezembro, para o 60.º aniversário da filha mais velha, a infanta Elena, para rapidamente se despedir de Madrid, mais uma vez, e regressar ao seu atual pouso. É a partir dos Emirados Árabes Unidos, onde se instalou em agosto de 2020, que o rei emérito celebra esta sexta-feira, 5 de janeiro, os seus 86 anos, em bom estado físico e anímico, garantem os que lhe são mais próximos.

Apesar da distância, e da discrição que envolve os festejos, alguns meios espanhóis adiantam detalhes do evento esperado em Abu Dhabi. Segundo a Vanitatis, os convidados deverão começar a reunir-se em casa de Juan Carlos a partir das 20h00 locais (16h00 em Portugal continental) e o formato trocará a formalidade de um jantar sentado por um cocktail. Do vinho ao presunto ibérico, entre outros cartões de visita espanhóis, revelam ainda que os presentes deverão trazer algumas iguarias do país de origem, para mimosear o emérito com produtos da sua terra.

Também a Hola dá conta deste encontro que será uma homenagem ao anfitrião bem como uma festa alusiva à temática espanhola, em particular ao universo boémio de Marbella. De acordo com a publicação, a festa captará o mesmo espírito da que aconteceu em 2019, por ocasião do seu 81.º aniversário, em Las Jarillas, nos arredores de Madrid.

Para a Vanity Fair, a biógrafa de Juan Carlos abre o livro sobre esta data especial, passada longe do palácio de Zarzuela, entre sabores nostálgicos e som de flamenco, e com a sombra da preocupação a pairar sobre o antigo soberano. “Sente-se impotente e está muito preocupado com a estabilidade na sua pátria. Sabe que o seu filho reina em condições difíceis, escreve Laurence Debray. “Ele observa com amargura que os laços pessoais e emocionais se enfraqueceram nos últimos anos. Admite de bom grado os erros que cometeu no passado, os erros devido ao seu amor cego por uma mulher sedutora e ambiciosa, mas não entende a distância fria que o separa de seu filho, a quem orgulhosamente passou a Coroa. Se ele foi para Abu Dhabi, foi justamente para deixá-lo reinar com serenidade, para que seus negócios não o afetassem. Mas nunca imaginou que teria de deixar para sempre o Palácio da Zarzuela, a sua casa desde 1960.”, acrescenta no artigo que marca a efeméride.

Em todo o caso, nota o El Mundo, este poderá ter sido o ano mais feliz de Juan Carlos desde o começo deste seu exílio, com a reabilitação possível.

Presentes e ausentes na sua “corte de Abu Dhabi”

Elementos da família, figuras de alto perfil da sociedade espanhola e ainda um círculo de locais que têm feito parte da rotina de Juan Carlos, onde se incluem nomes da hotelaria, empresários, e donos de restaurantes que habitualmente frequenta. No total, são aguardados cerca de 80 convidados para a festa de aniversário, 30% dos quais seguirão de Espanha — segundo o ABC, o número de visitantes na residência em Al Bateen poderá mesmo chegar à centena. Espaço, pelo menos, não faltará aos convivas, já que a propriedade conta com mais de mil metros quadrados e 4 mil metros quadrados de jardim que abrigam até uma sala de cinema onde até 18 pessoas podem desfrutar de um filme.

Com um evento agendado para esta sábado, sabe-se que os atuais monarcas, Felipe e Letizia, estarão ausentes, tal como as filhas Leonor e Sofia, e a matriarca da família, a rainha emérita Sofia. Por motivos profissionais, também os irmãos Miguel e Juan Urdangarin, netos do antigo monarca (filhos da infanta Cristina) não poderão assistir. O mesmo se aplica a alguns outros rostos que receberam convite mas que não poderão deslocar-se, como a empresária Alicia Koplowitz, ou o escritor peruano Mario Vargas Llosa.

“Acho que, no final, aqueles que irão não têm nenhum poder ou não se importam em ser apontados como apoiantes de Don Juan Carlos contra Don Felipe”, comentou a jornalista Pilar Eyre à Onda Cero, citada pela revista Semana.

É certo que as filhas Elena e Cristina, bem como as netas Victoria Federica, e ainda Irene Urdangarin e o irmão Pablo, não faltarão à chamada. E, claro, Froilan, a quem Juan Carlos chegou a acolher sob sua tutela nos Emirados.

Incontornáveis serão também as presenças de companheiros de longa data do rei emérito. É o caso de Pedro Campos, presidente do real Club Nático de Sanxenxo; de Eduardo Anitua, médico e amigo pessoal do aniversariante; e ainda Miguel Arias, proprietário do restaurante Flanagan, um destino de eleição de Juan Carlos durante os verões em Palma de Maiorca. Terá cabido ao trio organizar o evento desta sexta-feira, que promete ser uma reunião de amigos, escreve a Vanitatis, isenta de carácter institucional, pelo que nenhum membro da Casa Real de Abu Dhabi irá comparecer.