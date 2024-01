O Secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, esteve internado no Walter Reed National Military Medical Center desde dia 1 de janeiro, revelou o Departamento da Defesa na sexta-feira.

A hospitalização resultou de “complicações após um procedimento médico recente”, que não é especificado, mas de que Austin recuperou entretanto, pelo que era esperado que voltasse por completo ao exercício das sua funções ainda na sexta-feira, indicou o Pentágono em comunicado.

A Reuters explica que o Secretário da Defesa é o segundo responsável civil pelas forças armadas americanas, respondendo apenas perante o Presidente Joe Biden, e que o exercício destas funções exige disponibilidade para agir a qualquer momento.

No entanto, o Pentágono nunca mencionou a situação. O seu porta-voz, o major-general Patrick Ryder, deu uma conferência de imprensa na quinta-feira “como se nada estivesse a acontecer” na instituição, indica a mesma agência.

A CNN avança que Ryder, confrontado pela imprensa, indicou que a hospitalização não foi divulgada por ser “uma situação em desenvolvimento que envolvia uma série de fatores”, nomeadamente médicos e de privacidade individual.

Talvez por isso, o porta-voz não confirmou se Austin alguma vez esteve inconsciente ou anestesiado. Mas assinalou que Kathleen Hicks, Secretária adjunta, estava “preparada para agir e exercer os poderes do Secretário, se necessário”.

A Associação de Imprensa do Pentágono, um coletivo dos jornalistas que cobrem a instituição, endereçou uma carta crítica do secretismo aos funcionários do Departamento de Defesa, que classificam como um “ultraje”.

“Num período em que há ameaças crescentes aos militares americanos no Médio Oriente, e os Estados Unidos têm um papel vital para a segurança nacional nas guerras em Israel e na Ucrânia, é crucial para a sociedade americana estar informada sobre a saúde e capacidade de decisão do responsável pela sua defesa”, argumentam os jornalistas, citados pela Reuters.

Lloyd Austin, como figura pública com as responsabilidades que detém, não pode alegar a privacidade nesta situação, defendem. E acrescentam que o encobrimento da hospitalização do Secretário da Defesa rompe com a prática habitual de divulgação de situações similares — como aconteceu quando Joe Biden foi sujeito a uma colonoscopia

No período em que Austin esteve hospitalizado, na quinta-feira, os Estados Unidos reivindicaram a morte do líder de um grupo pró-iraniano em Bagdade e intercetaram mísseis e drones lançados pelos Houthis, no Mar Vermelho.