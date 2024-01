“A 14 de junho de 1946, Deus olhou para o seu Paraíso [o Planeta Terra] e disse: Preciso de pôr no meu Paraíso alguém que cuide bem dele. Foi aí que Deus no deu Trump“. Começa assim a narração de um vídeo cuja autoria não é conhecida mas que foi partilhado pelo ex-Presidente dos EUA Donald Trump na sua rede social “Truth Social”.

O vídeo é uma adaptação de um conhecido poema lido por um ícone da telefonia norte-americana, Paul Harvey – o “So God Made a Farmer“, um poema que homenageia os agricultores. Na versão partilhada por Trump, o ex-Presidente dos EUA, que está a preparar nova candidatura à Casa Branca, aparece como o herói “forte e corajoso, que não terá medo dos lobos”.

“Deus disse: preciso de alguém que acorde antes do nascer do sol, para consertar este país, trabalhar todo o dia, derrotar os marxistas, comer a ceia e depois ainda ir para a Sala Oval e lá ficar até depois da meia-noite. Portanto Deus fez Trump”, ouve-se na narração. “Preciso de alguém capaz de agitar as águas, domar o terrível Fórum Económico Mundial, chegar a casa com fome mas esperar até que a Primeira Dama termine o almoço com as suas amigas”, continua-se.

Tal como no poema sobre os agricultores, o texto termina com aquilo que o filho deste herói diz. Em vez de dizer ao pai que também quer ser agricultor, o filho desta história aparece a dizer uma coisa diferente: “Meu Deus, vamos tornar a América grande de novo, pai. Vamos reconstruir um país que seja, de novo, a inveja de todo o mundo”. Foi aí, então, que “Deuz fez Trump”.