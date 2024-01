Atualmente a viver nos Estados Unidos, Ribeiro, quarto do ranking olímpico e oitavo em Tóquio2020, diz, em entrevista à agência Lusa, que sentiu “uma diferença gigante” nos últimos anos em Portugal.

“Sempre que venho a Portugal e vou a um skate park para andar há cada vez mais gente. Eu nunca vi o skate em Portugal com tanta gente e eu sinto-me muito feliz de olhar para trás e comparar com o agora e ver o quanto o skate cresceu mundialmente e nacionalmente e é uma coisa extraordinária”, referiu.

Com “muitas novas gerações” a aparecer, Gustavo Ribeiro, em excelente posição para se qualificar para os Jogos Olímpicos Paris2024, acredita que no futuro vai haver mais atletas lusos em grandes competições.

“Eu vim aqui a skate parks e vi miúdos pequeninos a andarem muito bem. Eu sei que daqui a uns anos não vai haver só três ou quatro portugueses a representar Portugal, mas muitos mais”, declarou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Gustavo Ribeiro, de 22 anos, considera que Portugal está cada vez melhor ao nível de equipamentos para a prática de skate, estimando que falta apenas um skate park coberto.

“Ou seja, temos muitos parques, mas depois, no inverno, não há nenhuma possibilidade, porque são todos descobertos e infelizmente não há. Mas eu acho que cada vez e com o tempo, Portugal vai começar melhor à realidade do skate e cada vez mais estamos a crescer”, assumiu.

Por isso, o almadense tem “quase a certeza que Portugal, mais tarde ou mais cedo, vai ter a possibilidade de ter um skate park” das dimensões do Parque Urbano da Praça da Concórdia, em Paris, no qual se vão disputar as provas dos Jogos Olímpicos.

A presença em Tóquio2020 e alguns grandes resultados, como a vitória no Super Crown da Street League Skateboarding, já vão tornando Gustavo Ribeiro num ídolo para muitos atletas.

“Começa a acontecer cada vez mais. Eu sinto-me grato que tenha miúdos e pessoas da minha idade e mais velhas que olham para mim como uma pessoa que lhes pode trazer, de alguma maneira, algo especial. E fico grato por isso tudo, fico muito feliz”, assumiu.

Sobre o futuro no skate nos Jogos Olímpicos, Gustavo Ribeiro espera que nunca mais volte a sair do programa, depois da estreia em Tóquio e de já estar confirmado para Paris2024 e Los Angeles2028.

“Confirmaram em Tóquio, agora em Paris, em Los Angeles, ainda não há confirmação para depois, mas foi um ‘hype’ gigante, toda a gente gostou da modalidade nos Jogos e espero que esteja para ficar”, concluiu.