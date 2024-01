Agricultores alemães bloqueiam autoestradas em protesto contra cortes no gasóleo. Efeitos sentiram-se até na produção da Volkswagen

Ralf Huber, um dos agricultores que participou no protesto na Bavária, diz que o corte no subsídio ao gasóleo agrícola seria “uma catástrofe” para a sua quinta. “Posso perder cerca de 10 mil euros”, contou à Reuters.

As autoridades temem que o protesto possa ser usado pelos partidos de extrema direita do país como uma oportunidade para escalar o discurso xenófobo e confrontos com as autoridades. De acordo com o Spiegel, vários membros de partidos extremistas, incluindo o Homeland e Third Way, estiveram na manifestação em Berlim, infiltrados entre os agricultores.

Mesmo com o início dos protestos, o governo alemão descarta a hipótese de voltar atrás na sua decisão de cortar os subsídios ao gasóleo agrícola.