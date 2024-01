A neve cobriu de branco algumas regiões do território francês durante a noite de segunda para terça-feira. Nove regiões estão esta manhã em alerta laranja (elevada vigilância) devido à queda de neve no país, segundo indicou o serviço de meteorologia nacional.

“Um eixo de neve estende-se desde a região de Paris até à Baixa Normandia. A quantidade de neve que caiu foi maior do que se esperava. Estão a formar-se camadas de gelo nas estradas”, referiu o Météo-France, citado pelo jornal Le Monde.

O ministro dos transportes francês, Clément Beaune, revelou em declarações à BFMTV que se registaram cerca de “uma centena de acidentes menores” durante a noite e que esta manhã continuavam a existir “dificuldades” em algumas estradas do país. “Chegámos a ter mil veículos bloqueados na região de île-de-France, particularmente na A13, ao início da noite. Agora há 400 veículos ainda em dificuldades, presos”, explicou, garantindo que estão a ser mobilizados todos os meios disponíveis para resolver a situação o mais rápido possível.

Situação semelhante era vivida no Reino Unido na segunda-feira, em que o serviço de meteorologia nacional emitiu um alerta amarelo para neve no sul de Inglaterra e do País de Gales, segundo noticiou o The Guardian. O dia também foi marcado por alguns acidentes, com o jornal Telegraph a dar conta que um autocarro escolar vazio embateu num veículo que estava estacionado num parque quando o motorista perdeu o controlo da viatura devido ao gelo na estrada.

Em Portugal, uma massa de ar gelada vinda do norte da Europa chega a meio desta semana, como o Observador explicou neste artigo.

É esperado que a partir de quarta-feira, durante o dia, não haja temperaturas acima dos 10º/11ºC e não é de excluir que durante a semana neve nos pontos mais altos do país, como já está a acontecer, aliás, na Serra da Estrela e no nordeste transmontano.

Desde a semana passada que as redes sociais dão conta da neve que caiu em diversos pontos do país.

Neva neste momento na Serra do Barroso (Alturas do Barroso, Boticas).

????José Carneiro pic.twitter.com/knccnKyo1g — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) January 8, 2024

Já temos uma "farinhada" na Serra da Nogueira.

Acumula acima dos 1000 metros.

????Via WhatsApp pic.twitter.com/FpJwkFU4jA — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) January 8, 2024

A primeira neve de 2024 caiu na Serra da Estrela e no Gerês, criando paisagens incríveis cobertas de branco. O país está a enfrentar uma massa de ar polar, com previsão de temperaturas negativas até domingo, segundo o IPMA. pic.twitter.com/ZRB2lVogEP — Mundo Vivo (@mundo__vivo) January 5, 2024