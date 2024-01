O presidente do Governo da Madeira (PSD/CDS) considerou que a proposta de Orçamento da Região para 2024, apresentado esta terça-feira, é equilibrada e consagra um investimento 900 milhões de euros (ME) em setores importantes como a saúde e a habitação.

“Acho que é um Orçamento importante do ponto de vista de consagrar por um lado um conjunto de investimento – mais de 900 ME de investimento – sobretudo em setores fundamentais”, disse Miguel Albuquerque aos jornalistas, à margem da visita que efetuou a uma empresa de serviços do Centro Internacional de Negócios da Madeira.

As propostas de Orçamento e do Plano de Investimentos da Madeira para 2024, na ordem de 2.238 milhões de euros e 975 milhões, respetivamente, foram entregues pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, ao presidente do parlamento madeirense e depois apresentadas publicamente no Salão Nobre do Governo Regional, no Funchal.

Albuquerque destacou um projeto para a criação de novas camas e remodelação nos lares para internamento e apoio à população mais idosa e um conjunto de investimentos ao nível dos cuidados continuados.

“Por ouro lado, é importante salientar que este é um orçamento que está equilibrado, que vem na sequência de assegurar um crescimento económico da Madeira e dar sequência a esse crescimento, apostando em áreas chave como as que acabei de dizer, onde as carências são mais significativas, sobretudo no domínio da habitação”, acrescentou.

O governante afirmou que no Orçamento Regional de 2024 estão consagrados cerca de 128ME à habitação, para o desenvolvimento de novos empreendimentos, e “mais de 80 ME para as novas camas e renovação de camas para os mais idosos e os cuidados continuados”.

Questionado sobre as notícias que indicam a existência de mais de quatro dezenas de pessoas a aguardar camas para internamento no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, Miguel Albuquerque disse que esta é uma situação que advém do pico da gripe. O líder do executivo regional assegurou que “todas as pessoas vão ser atendidas”.