O Batalha Centro de Cinema, no Porto, recebeu, em 2023, mais de 50 mil espectadores ao longo das 626 sessões de cinema realizadas, tendo dedicado um quarto da sua programação ao cinema português, foi esta terça-feira revelado.

Reaberto em dezembro de 2022, depois de um processo de reabilitação, o centro de cinema recebeu, entre janeiro de dezembro de 2023, 50.549 espectadores, uma média de 81 por sessão, de acordo com os dados revelados hoje pela Câmara do Porto na sua página oficial.

Entre os mais de 50 mil espectadores, cerca de seis mil eram alunos das 42 instituições que aderiram ao programa Escolas do Batalha, cuja programação incluiu 41 sessões de cinema pensadas para diferentes níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao secundário.

Ao longo do último ano, foram realizadas 626 sessões de cinema, com a retrospetiva de dedicada ao realizador canadiano David Cronenberg — “Às Voltas com Cronenberg” — a destacar-se como a “mais seguida”, ao registar um total de 3.113 espectadores ao longo de 36 sessões, o que corresponde a uma média de 86 espectadores.

Já entre os ciclos temáticos apresentados, o mais acompanhado foi “Sobre-vestir: Histórias de Cinema e Moda”, com uma média de 125 espectadores.

Ainda de acordo com o balanço divulgado, do total de 315 sessões de cinema que compuseram a programação do Centro de Cinema, 69 foram dedicadas ao cinema português (o que representa quase um quarto do programa).

O Batalha apresentou ainda 21 performances e filmes-concertos e recebeu 138 convidados para conversas em sessões e palestras.

Em 2023, o equipamento municipal acolheu, ainda, 11 festivais de cinema da cidade — entre eles o IndieJúnior Porto, o Fantasporto e o Porto/Post/Doc —, que alcançaram um total de 22 mil pessoas ao longo de 311 sessões.

A sala histórica do Porto, rebatizada Batalha Centro de Cinema, reabriu portas a 9 de dezembro de 2022, após três anos de obras de reabilitação que ascenderam aos cinco milhões de euros.