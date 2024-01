Esta terça-feira abordamos o wokismo nos chega dos Estados Unidos. Claudine Gay. O nome dirá pouco à maioria dos portugueses mas por estes dias tem estado mais presente no debate público nos Estados Unidos do que porventura Trump ou Joe Biden. Claudine Gay era até há poucos dias a presidente da Universidade de Harvard e foi obrigada a demitir-se depois de uma audição no congresso sobre o anti-semitismo nos campus universitários e na sequência de denúncias de plagiarismo. Mas a discussão é muito mais transversal, é uma discussão que vai até ao que deve ser a missão a uma instituição do ensino superior, à forma como essas instituições são financiadas, ao tema da liberdade de expressão, como muitos dizem à questão de saber até onde as universidades norte-americanas foram tomadas pelo movimento woke. O tema naturalmente ameaça entrar na própria campanha eleitoral, pelo que quisemos trazê-lo hoje ao contra-corrente. Será que o wokismo é uma ameaça à destruição das nossas universidades?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.