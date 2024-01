A OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT, tece críticas à argumentação do New York Times no processo dirigido contra a startup e a Microsoft devido ao uso de artigos do jornal para treinar modelos de inteligência artificial (IA). A empresa já se tinha mostrado “surpreendida” com o processo, mas faz agora uma publicação mais extensa sobre o assunto.

Com o título “a OpenAI e o jornalismo”, a empresa mostra que discorda da argumentação do jornal norte-americano e deixa críticas aos argumentos apresentados.

