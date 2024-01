A pivô da CNN Internacional Sara Sidner, no final de um serviço noticioso que apresentou esta segunda-feira, partilhou uma “nota pessoal” para revelar que tem cancro da mama, deixando um alerta a todas as mulheres. Antes de falar do seu estado de saúde pediu aos espectadores que tirassem um segundo para pensarem no “nome de oito mulheres que conhecem e amam na vida” para acrescentar que, estatisticamente, uma delas terá ou tem cancro da mama. E depois a revelação: “Eu sou essa pessoa em oito no meu grupo de amigos”.

“Eu nunca estive doente um dia na minha vida, não fumo, não bebo, não há cancro da mama na minha família e, no entanto, aqui estou eu”, disse a pivô. Depois acrescentou que tem cancro da mama na fase três, que está a fazer tratamentos de quimioterapia há dois meses e fará ainda radioterapia e uma dupla mastectomia.

“Fase três já não é uma sentença de morte para a larga maioria das mulheres”, lembrou Sidner, mas deu um dado que, confessou, a deixou chocada quando começou a pesquisar sobre a doença. “Se por acaso fores uma mulher negra, tens mais 41% de probabilidade de morrer de cancro da mama do que as tuas homólogas brancas.” Visivelmente surpreendida com o dado que acabava de partilhar, deixou de seguida um alerta: “A todas as minhas irmãs, negras, brancas e castanhas, por aí, por favor, pelo amor de Deus, façam as vossas mamografias todos os anos, façam os vossos próprios exames, tentem apanhar [o problema] antes da fase que eu apanhei”.

A pivô revelou ainda que “agradeceu ao cancro” por a ter escolhido, algo que, diz, nunca pensou vir a fazer. “Estou a aprender que não importa aquilo por que passamos na vida, eu continuo a estar loucamente apaixonada por esta vida e só estar viva é uma sensação muito diferente para mim agora.” Sara Sidner emocionou-se ao longo da sua mensagem com dois minutos e 14 segundos e terminou a dizer que “agora é mais feliz” porque não se stressa “com pequenas coisas tolas” que antes a aborreciam e que celebra todos os dias em que está viva.

Sara Sidner partilhou o seu vídeo numa publicação na sua conta da rede social X e acrescentou a mensagem escrita: “Por favor, peço amor de Deus, façam as vossas mamografias e examinem-se a vocês próprias. Eu quero que tenham sucesso minhas irmãs”. A mensagem termina com uma série de corações.