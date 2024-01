Quando ao início da manhã de terça-feira ainda se especulava sobre quem iria seguir-se a Élisabeth Borne no cargo de primeira-ministra francesa, o seu sucessor arrancava o dia com uma reunião por vídeochamada com diretores escolares. Num discurso com notas de despedida, o ministro da Educação de 34 anos afirmava que desde o seu primeiro dia no cargo, apenas cinco meses antes, mantinha uma admiração sem limites pelo empenho daqueles que serviam a “causa mais bonita do mundo”. Horas depois, Gabriel Attal cruzava os portões do Palácio de Matignon para a transição de poderes ao lado de Borne e o dia não acabaria sem visitar, já enquanto primeiro-ministro, a população afetada pelas inundações na região de Pas-de-Calais.

A nomeação de Gabriel Attal para o cargo não trouxe surpresas. O seu nome já era apontado no início da semana pela imprensa francesa como o mais provável na sucessão de Borne, que no mês passado o descrevia como alguém que “fala da realidade que as pessoas vivem”. Torna-se agora o mais novo primeiro-ministro da história recente francesa pela mão de Emmanuel Macron — ele próprio detentor do recorde de mais novo Presidente francês — e o primeiro chefe do governo assumidamente homossexual.

EN DIRECT | Cérémonie de passation de pouvoir à Matignon entre @Elisabeth_Borne et @GabrielAttal. https://t.co/YIrCrsaAed — Gouvernement (@gouvernementFR) January 9, 2024

