O antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, já chegou ao tribunal de apelação do distrito da Columbia, no estado de Washington DC, para defender-se — juntamente com a sua equipa legal — das acusações que versam sobre a alegada tentativa de reverter o resultado eleitoral nas presidenciais de 2020.

O argumento de Donald Trump é que, na altura dos factos, dispunha de imunidade presidencial, daí que não possa julgado neste processo judicial que o acusam de conspirar para reverter os resultados eleitorais. “Claro que eu tinha direito, enquanto Presidente do Estado e comandante chefe das Forças Armadas, à imunidade. Não estava a fazer campanha, a eleição estava terminada. Eu estava à procura de fraude eleitoral e era minha obrigação fazê-lo”, escreveu o ex-Chefe de Estado na rede social Truth Social.

Na publicação em que anunciava que se apresentará perante três juízes no tribunal de Washington, D.C. esta terça-feira, Donald Trump voltou a criticar duramente o opositor, Joe Biden, acusando-o de “instrumentalizar” o Departamento de Justiça.

Sobre a imunidade, a equipa legal que defende o ex-Chefe de Estado vai tentar persuadir os juízes que a Constituição concede-lhe imunidade total relativamente às ações que tomou enquanto era Presidente. Se uma decisão inversa for tomada, os advogados de Donald Trump dizem que isso abre um precedente e que a própria definição de imunidade presidencial fica em causa.

Esta é, aliás, a primeira vez que um antigo Presidente dos Estados Unidos enfrenta um processo judicial desta dimensão. Além disso, mesmo que não seja dada razão à equipa legal do magnata, isso atrasa o processo judicial relativo à interferência eleitoral, o que acaba por ser vantagem. Caso vença as eleições presidenciais em novembro de 2024 e não for condenado até essa data, Donald Trump volta a usufruir de imunidade.

Em contrapartida, os procuradores liderados por Jack Smith vão argumentar que Donald Trump não estava a agir no exercício das suas funções quando enveredou esforços para tentar reverter os resultados eleitorais. Vão tentar também convencer os juízes de que a Constituição norte-americana não estipula que os Presidentes estão acima da lei federal.

Como nota o New York Times, Donald Trump não tinha de se apresentar perante os juízes, podendo ser representado pelos seus advogados. Não obstante, o antigo Presidente decidiu deslocar-se a Washington D.C. como parte de uma estratégia política durante as primárias republicanas — e também já para a campanha eleitoral para as presidenciais de 2024, em que deverá defrontar Joe Biden, uma vez que o magnata é o grande favorito entre o Partido Republicano.

Em agosto, o ex-Presidente norte-americano foi acusado de quatro crimes de conspiração contra os Estados Unidos. As acusações, associadas aos esforços de Donal Trump para anular os resultados da eleição presidencial de 2020, centram-se sobretudo nos esquemas do ex-Presidente e dos seus aliados para subverter a transferência de poder e mantê-lo no cargo, apesar da derrota frente a Joe Biden.