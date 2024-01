Esta quarta-feira falamos da crise na comunicação social. A atual situação no grupo Global Media fez surgir apelos para que se nacionalizem títulos históricos como o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e pode até vir a fazer da intervenção do Estado na comunicação social um tema da campanha eleitoral, já com partidos como o PCP a defenderem a nacionalização do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias. Do lado da Comissão Organizadora do 5º Congresso dos Jornalistas chegam avisos de que é necessário “ultrapassar o constrangimento” existente na opinião pública de que se o Estado intervém nos meios de comunicação social estes se tornam dependentes do poder político. Estamos a viver uma situação de emergência, mas se formos honestos temos de reconhecer que a crise não começou agora. É por isso que queremos discutir no Contra-Corrente se uma intervenção do Estado nos meios de comunicação social os torna dependentes do poder político. Será que interessa ao jornalismo a dependência estatal de vários dos seus títulos?

