O PAN anunciou, esta quarta-feira, um debate de urgência no parlamento na quinta-feira sobre a situação do grupo Global Media e do futuro do pluralismo e da liberdade de imprensa em Portugal.

“O parlamento irá amanhã [quinta-feira] debater a situação dos trabalhadores do grupo, bem como o futuro dos media, do pluralismo de informação e da liberdade de imprensa em Portugal”, adiantou a representação parlamentar do partido em comunicado.

A porta-voz e deputada do PAN salientou que regista “com muita preocupação que os trabalhadores da TSF, do Jornal de Notícias, do Diário de Notícias e d’O Jogo continuam a ser prejudicados pela atual administração do grupo Global Media” (GMG).

“Tendo em conta as preocupações transmitidas por estes trabalhadores ao PAN, agendámos um debate de urgência, para assegurar que estes profissionais tão importantes para a nossa democracia não são esquecidos”, referiu Inês de Sousa Real, citada no comunicado.

Os trabalhadores da Global Media estão hoje em greve para exigir o pagamento do salário de dezembro e do subsídio de Natal e após a Comissão Executiva do GMG, liderada por José Paulo Fafe, ter anunciado que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar “a mais do que previsível falência do grupo”.

A greve de hoje foi convocada pelo Sindicato dos Jornalistas (SJ), pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE-Norte) e pelo Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT), abrangendo todos os trabalhadores, independentemente da função.