O deputado do PSD Miguel Santos afirmou esta quinta-feira que, se for governo, uma das primeiras medidas do PSD será revogar o despacho sobre o acesso dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro ao SNS. Segundo um despacho publicado no início de 2023, os emigrantes portugueses passaram a ser classificados como “inativos” no Registo Nacional de Utentes.

“O governo do PSD vai revogar despacho sobre o acesso dos emigrantes ao SNS, é discriminatório. Os senhores violam o princípio da igualdade e tratam de forma diferente pessoas que são iguais, que têm a mesma nacionalidade. Porque se lembraram de passar os emigrantes para a situação de inativos?“, questionou o deputado social-democrata.

Em causa está o despacho n.º 1668/2023, de fevereiro, que “define as regras de organização e os mecanismos de gestão referentes ao Registo Nacional de Utentes (RNU), assim como as regras de registo do cidadão no SNS e de inscrição nos cuidados de saúde primários”. O documento indica que os portugueses com residência fiscal no estrangeiro terão o seu registo “inativo”, mesmo os frequentadores dos serviços.

Para além disso, estes portugueses terão de suportar os encargos decorrentes de eventuais atendimentos no SNS. “Sobre o registo inativo, com exceção das situações de óbito, aplica-se a condição de encargo assumido pelo cidadão”, lê-se no documento.

“Não conheço alguém que se tenha queixado”, contrapõe ministro da Saúde

Em resposta ao deputado do PSD, Manuel Pizarro garantiu que, até hoje, nenhum cidadão apresentou reclamações relacionados com as novas regras e rejeita a ideia de que os encargos sejam imputados aos emigrantes. “Não conheço alguém que se tenha queixado. Não há problema nenhum. Todos os cidadãos portugueses têm acesso ao SNS. O despacho diz que se houver uma entidade financeira responsável, o Estado português tem a responsabilidade e obrigação de procurar que essa entidade assuma os encargos. Não há nenhuma cobrança ao cidadão”, disse o ministro da Saúde.

O ministro indicou que existem 159.547 utentes de nacionalidade portuguesa e residentes no estrangeiro inscritos nos cuidados de saúde primários, dos quais 75% têm médico de família. “Não é verdade que haja qualquer restrição dos emigrantes portugueses ao SNS”, reforçou Manuel Pizarro.

Chega pede “decoro” a Pizarro e PS uma clarificação do despacho

Para o deputado do Chega Pedro Frazão, o titular da pasta da Saúde não “tem correspondido à verdade” quando fala neste tema. “O senhor ministro não tem correspondido à verdade quando fala aos jornalistas e aos portugueses dizendo que os portugueses na diáspora têm direito a estar inscritos nos cuidados de saúde primários. O despacho é inconstitucional. Se tiver o mínimo de decoro, devia revogar o despacho”, defendeu o deputado, acrescentando que, “mesmo que os cidadãos tenham medico de família, perdem o registo ativo no Registo Nacional de Utentes”.

A este propósito, a deputada da Iniciativa Libera Joana Cordeiro disse que tem conhecimento de várias queixas, sendo uma delas do pai de um filho, enfermeiro em Oxford, que perdeu o médico de família.

Para o PS, o despacho tem de ser clarificado. “O despacho deve ser regulamentado e devem ser clarificados os procedimentos. Mas o estado português tem obrigação de cobrar aos estados onde os cidadãos portugueses estão a trabalhar os custos do atendimento. Isso é boa gestão”, defendeu a deputada Berta Nunes.