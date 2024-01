O Ministério Público italiano abriu uma investigação ao subsecretário de Estado da Cultura, Vittorio Sgarbi, pela posse de um quadro do século XVIII que, alegadamente, foi roubado de um castelo há mais de uma década. O governante também está acusado, segundo o The Guardian, de ter adulterado a pintura para ocultar a origem ilícita da mesma.

À AFP, os procuradores de Macerata confirmaram estar a investigar Sgarbi por suposta lavagem de arte roubada após denúncias apresentadas. no programa de investigação da RAI, Report. O político negou todas as acusações.

Margherita Buzio, a proprietária do quadro “A Captura de São Pedro”, pintado por Rutilio Manetti, denunciou o roubo da obra do castelo de Piemonte em 2013, depois de a tela ter sido retirada da moldura. De acordo com a reportagem transmitida pela RAI, uma pessoa amiga de Sgarbi terá visitado o castelo semanas antes do incidente, mostrando-se interessada na compra da pintura.

A obra de arte acabou por ficar danificada durante o roubo e, meses depois, foi enviada para um restaurador, que a reparou. Ao programa da RAI, este profissional confirmou que a obra que lhe chegou às mãos era a pintura que fora roubada do castelo de Margherita Buzio. Em 2019, a pintura terá sido transferida para outro restaurador, que lhe colocou uma vela no canto superior esquerdo, de modo a que fosse menos identificável.

Dois anos depois, a pintura foi apresentada por Sgarbi numa exposição em Lucca. O político garantiu que a pintura que se encontrava exposta era a versão original da obra e que esta tinha sido encontrada num alojamento abandonado. Sgarbi acrescentou que a obra fora comprada pela sua mãe em 2000, em Viterbo.

Em declarações ao Corriere della Sera, o subsecretário de Estado da Cultura chamou “ignorantes” a todos os que o acusam de ter modificado a pintura e reforçou que a sua pintura “é a original” e outra “cópia mal feita”. Sgarbi acusou ainda o restaurador de “vingança” devido ao dinheiro que lhe devia.

Vittorio Sgarbi é conhecido pelo seu trabalho como crítico de arte e historiador, e foi nomeado para o cargo público no Ministério da Cultura durante o governo de Giorgia Meloni. Os partidos da oposição já pediram a demissão do governante.