Foi num hotel nos subúrbios da cidade de Potsdam que alguns membros da extrema-direita alemã e austríaca, incluindo alguns neonazis, se encontraram no final de novembro. Um dos motivos? A discussão de um plano de “deportação”. Um dos pontos desse estratégia, como apurou o jornal Correctiv, era que os migrantes “que não estavam assimilados na sociedade”, incluindo aqueles que têm nacionalidade alemã, deviam abandonar forçosamente a Alemanha. O plano sugeria que cerca de dois milhões de pessoas fossem enviadas para um país localizado no Norte de África.

Na reunião, participaram alguns dirigentes do partido de extrema-direita alemã, Alternative für Deutschland (Alternativa para a Alemanha, em português), um deles sendo Roland Hartwig, um dos braços direitos da líder partidária, Alice Weidel.

Em resposta à Reuters, o partido confirmou que Roland Hartwig esteve presente na reunião de novembro em Potsdam. Ainda assim, o Alternative für Deutschland garantiu que as suas posições sobre política migratória não correspondem àquelas que foram discutidas na reunião. “A AfD não vai mudar a sua posição sobre migrações apenas por causa de uma simples opinião durante um encontro que não foi do partido.”

Não foram apenas dirigentes do Alternative für Deutschland que estiveram presentes naquela reunião. Também estiveram dois membros do partido de centro-direita, a CDU (União Democrata Cristã).

O ativista de extrema-direita austríaco Martin Sellner confirmou ao jornal Guardian que, durante o encontro, foi discutido efetivamente o plano migratório, mas recusou tratar-se de algo “secreto”. E acusou a imprensa de colocar as suas palavras fora do contexto, uma vez que sempre defendeu “que não deve ser feita qualquer distinção entre diferentes tipos de cidadãos”: “Não deve haver cidadãos de segunda classe e todos os assuntos relacionados com o plano migratório devem ser legais”.

Scholz ataca “fanáticos com fantasias de assimilação”

Numa publicação na sua conta pessoal do X (antigo Twitter), o chanceler alemão, Olaf Scholz, reagiu às notícias sobre a reunião em Potsdam. O secretário-geral do SPD (o Partido Social Democrata alemão, partido da família europeia dos socialistas) disse que não vai “vai permitir que ninguém diferencie alguém pelo seu background migratório”.

Wer sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz. Dass wir aus der Geschichte lernen, das ist kein bloßes Lippenbekenntnis. Demokratinnen und Demokraten müssen zusammenstehen. (2/2) #Correctiv — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 11, 2024

“Devemos proteger toda a gente — independentemente da origem, cor de pele ou do quão desconfortável alguém é para fanáticos com fantasias de assimilação”, atirou o chanceler alemão. Continuando ao ataque, Olaf Scholz escreveu que “quem está contra a ordem democrática” deve ser um “caso para o poder judiciário tratar”.

O chanceler alemão aludiu ainda o que aconteceu com a Alemanha nazi e as políticas de deportação de judeus, antes de ter sido colocado em prática o Holocausto. “Que nós devemos história aprender, não são apenas palavras ditas da boca para fora. Os democratas devem unir-se.”