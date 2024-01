Esta quinta-feira olhamos para os protestos das forças de segurança. Dezenas de agentes da PSP e GNR voltaram a concentrar-se ontem à noite em vários pontos do país dando corpo a um movimento de protesto que nasceu de forma inorgânica e rapidamente assumiu formas que ameaçaram limitar a capacidade operacional das forças de segurança, nomeadamente quando em muitas esquadras e quartéis uma boa parte das viaturas começou a ser declarada inoperacional. Os sindicatos parecem ter sido apanhados de surpresa e os dirigentes daquelas forças policiais preferiram não condenar os protestos. Queremos por isso discutir no Contra-Corrente de hoje o que revelam estas movimentações sobre o estado de espírito das nossas forças policiais. Os polícias e guardas têm razão nos seus protestos ou estão a ir longe demais?

