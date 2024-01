Na correria do dia a dia, nem sempre damos a devida atenção à nossa saúde. Tentamos fazer algum exercício físico, ter uma alimentação minimamente equilibrada e saudável, mas… será que a nossa saúde passa num teste?

Agora já podemos saber a resposta, de forma gratuita, com o Avaliador de Saúde, desenvolvido pelo Hospital da Luz.

Teste a sua saúde

Já diz o ditado: “prevenir é o melhor remédio”. É através da prevenção que podemos reduzir riscos, sobretudo no que diz respeito à saúde. E a verdade é que nem sempre temos noção do atual estado da nossa saúde. Por isso, o Hospital da Luz desenvolveu um Avaliador de Saúde, para que cada pessoa possa conhecer-se um pouco melhor.

Para isso, basta aceder ao site do Hospital da Luz ou à aplicação MY LUZ e responder a um questionário interativo e rápido de realizar.

Além de ficar com um retrato geral da sua saúde, recebe ainda recomendações para dar mais saúde à sua vida.

Como funciona o Avaliador de Saúde do Hospital da Luz

Pode aceder gratuitamente a este Avaliador de Saúde através do site do Hospital da Luz ou da app MY LUZ. O questionário inclui um conjunto de questões relacionadas com a forma como se sente e sobre o seu atual estilo de vida. Ao longo do Avaliador, vão sendo apresentadas recomendações personalizadas, que resultam da aplicação de um algoritmo que, de acordo com as respostas de cada utilizador, dá orientações baseadas no mais recente conhecimento clínico e científico na área da Medicina Preventiva e Longevidade.

Concluído o questionário, poderá ter acesso a um relatório final, com o retrato da sua saúde atual, assim como dos seus hábitos e estilo de vida. Este relatório pode ser enviado por email, sendo ainda possível adicioná-lo à sua área pessoal do MY LUZ, se já for cliente do Hospital da Luz. Isto permitirá aos seus médicos assistentes do Hospital da Luz consultar o relatório final do Avaliador de Saúde, durante uma consulta ou uma videoconsulta.

Tome nota ↓ Mostrar ↑ Esconder O relatório que é enviado por email no final do questionário do Avaliador de Saúde não é um diagnóstico médico nem substitui qualquer avaliação clínica realizada por um profissional de saúde. Este relatório tem apenas como objetivo ajudar a tomar as decisões certas para a sua saúde.

Um avaliador criado por especialistas

As informações e sugestões apresentadas no relatório final do Avaliador de Saúde do Hospital da Luz são baseadas num algoritmo que foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar de médicos e outros profissionais do Hospital da Luz, tendo por base o mais recente conhecimento clínico e científico na área da Medicina Preventiva e Longevidade.

O que é o Avaliador de Saúde?

O Avaliador de Saúde do Hospital da Luz permite-lhe conhecer melhor o seu estado de saúde atual, enquanto lhe dá indicações personalizadas para que possa melhorar a sua qualidade de vida. Para isso, ao longo do questionário, são dadas recomendações específicas de seguimento com profissionais de saúde.

E a sua saúde, passa no teste?