O primeiro Renault Clio foi apresentado em 1990. Nessa altura, o mundo era um lugar bem diferente. Menos global, menos ligado entre si, mas também menos exigente, tanto no que respeita ao ritmo diário como aos desafios de sustentabilidade, uma palavra que só alguns anos mais tarde começaria a ser utilizada com o sentido que lhe damos e conhecemos hoje.

Ao longo dos seus 33 anos de vida, o Renault Clio nunca deixou de se adaptar às necessidades do público nem de se manter a par das tendências, sem nunca desvirtuar o seu propósito ou mudar as suas características essenciais: um automóvel versátil, atual e fiável. Não admira, por isso, que seja o desde o seu lançamento o automóvel preferido dos portugueses, tendo logrado vender mais de meio milhão de unidades no nosso país e mais de 16 milhões de unidades em todo o mundo.

A fasquia dos seus antecessores está alta, mas o novo Renault Clio E-Tech Full Hybrid vem preparado para superá-la. Apresenta-se com linhas modernas, um sistema de conectividade completo, uma gama avançada de ajudas à condução e um motor híbrido de 145 cavalos que combina rendimento e prazer de condução com eficiência e baixas emissões.

Comecemos por aquilo que todos veem, o exterior. O Clio E-Tech Full Hybrid não passa despercebido na estrada: é um automóvel cativante, com as suas linhas desportivas, um perfil dinâmico e faróis 100% LED em formato de C, que já são a sua imagem de marca. Exclusivos deste modelo são as brilhantes jantes de 17 polegadas.

O espaço interior permite conforto para até três passageiros atrás, mantendo as dimensões que o tornam um automóvel ideal para navegar (e estacionar) na cidade. A bagageira de 300 litros transporta facilmente as malas de uma família de quatro. Condutor e passageiro da frente são servidos por um painel de instrumentos digital de 10’ – uma raridade neste segmento – e um ecrã tátil igualmente generoso de 9,3’ com o sistema EasyLink, compatível com Android Auto™ e Apple™ CarPlay™, ou seja, que facilmente se transforma numa extensão do telemóvel dos seus ocupantes, permitindo receber e fazer chamadas ou aceder às aplicações de entretenimento mais indicadas para cada viagem.

O sistema de navegação de origem tem toda a informação necessária para uma viagem rápida e sem sobressaltos: trânsito e acidentes em tempo real e estações de serviço com a respetiva informação de preço.

A sua grande novidade, porém, é a motorização. Para sermos rigorosos, não se trata de um novo motor, antes de três combinados entre si para retirar o melhor rendimento possível com menos custos para o ambiente: um motor a combustão de 4 cilindros e 69 kW (94 cv) e dois motores elétricos (um de 36 kW e um de arranque/gerador de alta tensão de 18 kW), que trabalham juntos em nome da eficiência energética. Feitas as contas, com o depósito cheio o Clio E-Tech Full Hybrid pode percorrer até 900 km, com consumos em ciclo misto de 4,3l/100km e emissões de 96g de CO2/km.

Esta combinação não proporciona apenas eficiência e rendimento, mas também um enorme prazer de condução: a cilindrada de 1598 cm3 e a potência máxima combinada de 105 kW (145 cv), fazem com que o Clio E-Tech Full Hybrid vá dos 80 km/h aos 120 km/h em apenas 6,9 segundos e apresente uma velocidade máxima de 180 km/h.

A caixa de velocidades automática multimodo e sem embraiagem deste modelo maximiza o prazer de conduzir e minimiza as emissões poluentes. A condução é silenciosa, com arranques em tração elétrica, e 80% do tempo a circular em cidade pode ser realizado em modo 100% elétrico. Que é como quem diz, sem emissões. A bateria carrega automaticamente durante as fases de desaceleração e travagem, logo não é necessário preocupar-se com toda a logística associada ao seu carregamento.

Este Renault Clio é, aliás, perito em retirar preocupações aos seus utilizadores – é por essa razão que inclui 20 sistemas de assistência à condução, entre eles uma câmara de visão 360º, assistente de manutenção na faixa de rodagem, regulador de velocidade adaptativo, assistente em subidas superiores a 3%, que não deixa o carro descair, e os já habituais sensores de estacionamento.

Todas estas características fazem do novo Clio E-Tech Full Hybrid uma opção a ter muito em conta para uma transição energética que é cada vez mais urgente. Porque o mundo pode estar a mudar, mas há uma coisa que não muda desde 1990: o Renault Clio continua a ser a referência dentro do seu segmento.