O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta quinta-feira a importância da primeira fase das obras na Estrada Nacional (EN) 344, que se prevê estar concluída no segundo semestre deste ano, para “desencravar a Pampilhosa da Serra”.

Esta é a primeira fase da obra que é necessária fazer para desencravar a Pampilhosa da Serra e inserir a Pampilhosa da Serra naquilo que é a dinâmica de desenvolvimento de toda esta região”, destacou.

O chefe do Governo deslocou-se durante a tarde desta quinta-feira ao concelho da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, para visitar as obras em curso na EN344, uma via que tem a função de garantir acesso à Zona Industrial, assegurando as ligações da sede do concelho e da zona industrial ao Itinerário Principal (IP)2.

António Costa, que se fez acompanhar pelas ministras da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, evidenciou que esta é das “pequenas ligações”, que o Governo convenceu Bruxelas a financiar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É uma obra da maior da maior importância, porque a Pampilhosa da Serra não está só no interior, não está só na Serra: está no fundo de um dos vales desta Serra. E a sua estrada, mesmo sem neve, mesmo sem gelo, é um grande desafio”, apontou.

Nesta ocasião, o presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Miguel Cruz, aproveitou para fazer o ponto de situação das obras de requalificação neste troço, de quase oito quilómetros da EN344, que representa um investimento de 12 milhões de euros.

“Temos neste traçado, por vários motivos, inclusive de segurança, vários pontos de retificação e isso introduz necessariamente uma complexidade grande a esta obra”, referiu.

Segundo Miguel Cruz, a requalificação desta via inclui a alteração das suas características geométricas, o reestabelecimento de ligações com caminhos municipais mais relevantes, bem como a melhoria dos sistemas de drenagem.

Contempla ainda o reforço e revestimento de um conjunto de taludes e a melhoria da sinalização e segurança rodoviária.

“No essencial, com esta requalificação conseguimos introduzir a melhoria do ponto de vista do acesso, da circulação, do tempo e proximidade e, consequentemente, um impacto significativo em termos de segurança”, concluiu.