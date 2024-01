Esta sexta-feira falamos de reformas e eleições. Há dois anos, depois das eleições de 2020, Vítor Bento escreveu um ensaio no Observador onde notava que entre 1980 e 2020 a proporção de eleitores de alguma forma dependentes do Estado tinha quase duplicado e hoje representa quase dois terços do eleitorado. Num novo ensaio que pode ser lido no site do Observador, o economista chama agora a atenção para que a idade mediana do eleitor português é hoje 10 anos mais alta do que era há 40 anos: Metade dos eleitores têm mais de 54 anos. Ora se for verdade o aforismo de que “a população com mais idade se preocupa mais com a sua reforma do que com as reformas”, a dúvida que se coloca é a de saber se um partido reformista ainda tem condições para ganhar eleições ou mesmo se uma plataforma reformista tem depois base social para tentar reformar o Estado. É esse o ponto de partido do Contra-Corrente de hoje. Será que a idade dos eleitores pode ser um fator eleitoral importante?

