Temperatura máxima desta sexta-feira em Lisboa? 14ºC. Temperatura mínima de domingo em Lisboa? 14ºC. No Porto? Exatamente igual, descontando um grau celsius. E mesmo acontecerá no interior norte e centro, onde o frio mandou por este dias: as noites geladas e negativas acabam e durante o dia o termómetro vai duplicar o mercúrio da semana que agora acaba. Uma mudança radical no tempo que se deve à chegada de uma frente associada à depressão Hipólito: o calor estará de volta, com 19º e 20ºC, bem acima do normal para a época, mas a chuva também.

Quem conversa é esta de frio polar quem passa em alguns OCSs? A temperatura vai subir de forma acentuada a partir de dia 12. https://t.co/QltkOQL7DY — BestWeather (@bestweather_) January 11, 2024

Mapas de anomalia de temperatura ????️ À esquerda: 08:00 de sexta, dia 12. Prevê-se anomalia térmica negativa, i.e, temperaturas inferiores ao normal (até 11 ºC ???? abaixo da média). À direita: mesmo local e hora no domingo, 14. Anomalia térmica positiva ???? (2 ºC acima da média). pic.twitter.com/1MPyYOuIql — Alfredo Graça (@alfredomgraca95) January 11, 2024

En los próximos días la #BorrascaHipólito ???? se encargará de impulsar una masa de aire anormalmente cálida ????️ para las fechas hacia la Península y ambos archipiélagos. ¡Mirad qué anomalías se prevén a unos 1500 metros ????! Además, habrá #calima en Canarias. pic.twitter.com/lYGTzTL8Ty — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) January 11, 2024

A depressão que afetou os Açores na quinta-feira (as ilhas estiveram sob alertas amarelo e laranja para chuva, vento e agitação marítima), segue para o mar do Norte e arrasta com ela a massa de ar frio escandinavo. Mas deixará para trás um sistema frontal com uma massa de ar com um grande conteúdo de água. Que primeiro haverá de afetar o estado do tempo na Madeira (sob alertas amarelo e laranja para chuva intensa até à meia noite de domingo) e logo depois o continente. Assim, a partir deste sábado, todo o país vai começar a sentir mais vento e logo a seguir o regresso da chuva.

¿Cómo afectará la vasta #Borrasca atlántica #Hipolito a #Espana ?: la borrasca que nos protegerá del aire gélido del norte.https://t.co/HdzgBem9L7 a través de @MeteoredES — RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) January 11, 2024

Não se tratará de chuva intensa, para já, mas deve chover um pouco por todo o país, a começar a norte e estendendo-se depois para o centro. Ficará a salvo apenas o sul, onde a água até é mais necessária, devido à seca. Já as temperaturas registarão uma subida gradual, que se começará a sentir sobretudo no domingo e se manterá pelo menos até terça, com máximas que em muitos pontos do país se situarão entre os 19º e 20ºC, como é o caso de Santarém, Setúbal ou Beja. Faro poderá mesmo chegar aos 21ºC (atenção contudo que há alerta amarelo para a agitação marítima sábado e domingo). Bastante acima do normal para o mês de janeiro, habitualmente o mais frio do ano.

No resto da semana, e como o anticiclone dos Açores voltou a posicionar-se de forma a permitir que entrem pela Península Ibérica uma série de frentes atlânticas, vamos ter um comboio de tempestades, de ar subtropical, mais características do outono que do inverno pleno em que estamos. E aí sim, a chuva e vento poderão ser intensos e há também risco de trovoadas.

Tempo da próxima semana em Portugal: depressões com ar subtropical trarão #chuva forte ⛈️, vento intenso ???? e risco de trovoada. ????️ Saiba mais aqui na previsão de @alfredomgraca95.https://t.co/A7Id4gTVZg — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) January 12, 2024

Pronóstico de borrascas ???? con aire subtropical en #España: lluvias de cariz otoñal y riesgo de inundaciones por deshielo. ???? Todos los detalles con @gdvictorm.https://t.co/Q2XcrzMWpC pic.twitter.com/iLtcoEBQlL — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) January 12, 2024

E nada de frio intenso. As temperaturas manter-se-ão amenas, apesar de as máximas deverem cair a partir de quarta-feira. Isto porque a Europa vai estar por estes dias numa luta intensa entre duas duas massas de ar: uma fria, ártica, que gelará até metade de França, e outra quente, que nos deixará seguramente com toda a neve que caiu já derretida.