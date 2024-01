O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, defendeu este sábado que o seu concelho é a opção mais “vantajosa e correta” para a localização do novo aeroporto de Lisboa, que poderá vir a ser construído no Campo de Tiro da Força Aérea.

“Foi dado um espaço para que a comunidade técnica e científica se pronunciasse, e o trabalho que foi desenvolvido permite claramente identificar que esta é a solução mais correta para os interesses globais do país”, disse o autarca eleito pela CDU à Lusa.

Numa sessão pública realizada no centro cultural da Samora Correia, o autarca destacou os benefícios que a infraestrutura poderá trazer para a população local, referindo que a mesma “será importante para a região, e para potenciar o desenvolvimento do território”.

O autarca diz ter “consciência do impacto que o aeroporto poderá ter na região”, mas deixa a convicção que o concelho, caso a infraestrutura seja construída, não ficará de “pernas para o ar” e que a região está preparada para receber a infraestrutura aeroportuária sem pôr em causa o equilíbrio do território, reiterando que o município de Benavente e a freguesia de Samora Correia querem “ser uma solução para o país”.

Carlos Coutinho espera que o processo de escolha do novo aeroporto seja a “solução que melhor venha a servir o país” e que não esteja refém de “interesses particulares ou privados”. A sessão pública contou também com a presença da Coordenadora Geral da Comissão Técnica Independente (CTI) Maria do Rosário Partidário, que realçou a importância deste tipo de iniciativas para dar a conhecer, à comunidade e à população, os critérios e as conclusões do relatório elaborado pela CTI sobre a localização do novo aeroporto, apresentado a 5 de dezembro.

Rosa Partidário destacou a importância de pensar a longo prazo, realçando que “não se faz um aeroporto para os próximos 10 ou 15 anos”, mas sim “para os próximos 40, 50 ou mais anos”, sublinhando que a decisão é complexa, e que se torna ainda mais complicada num período de “enorme turbulência económica, climática e política”.

Na sessão foram apresentadas vários aspetos relacionados com a construção do novo aeroporto no campo de tiro de Alcochete, como as acessibilidades, o ordenamento do território, as áreas rurais, a densidade populacional, a planta geral do aeroporto, o ruído e o perigo de inundação.

O campo de tiro da Força Aérea, no município de Benavente, obteve a melhor classificação em vários critérios como a segurança aeronáutica, a acessibilidade e território a saúde humana e viabilidade ambiental, a conectividade e desenvolvimento económico e o investimento público e modelo de financiamento.

A comissão técnica independente prolongou a consulta pública sobre o relatório a propósito da localização para o novo aeroporto de Lisboa, estendendo-o até 26 de janeiro.