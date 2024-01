Diogo Pacheco de Amorim deixa a porta aberta a um eventual governo minoritário liderado pelo PSD. Apesar de André Ventura ter admitido abertamente apresentar uma moção de rejeição contra um executivo de Luís Montenegro se o PSD não integrasse o Chega, o fundador do partido (considerado o ideólogo de Ventura) não vai tão longe. “Nunca nos aliaremos ao PS, nem para isso. Quanto muito ficamos quietos. Teremos de ver caso a caso, mas nunca nos aliaremos ao PS numa moção de rejeição.”

Em entrevista ao Observador, a partir do 6.ª Convenção do partido, que decorre este fim de semana em Viana do Castelo, Pacheco de Amorim deixou claro que tudo dependerá da força relativa de cada partido. “Uma coisa é o PSD ganhar com 30% e nós termos 10%, outra coisa é o PSD ganhar com 24% e o Chega ter 22%. O ónus está, caso ganhe o que me parece cada vez mais difícil, do lado de Luís Montenegro. É muito difícil antecipar”.

De resto, Pacheco de Amorim esforçou-se por repetir que o ónus “está do lado de quem ganha” e que é o PSD quem “tem de ouvir as áreas políticas que são tidas como contíguas ou passíveis de formar Governo”. E atirou a Luís Montenegro, que tem repetidamente sugerido que o Chega será penalizado caso não permita aos sociais-democratas governar. “Tentar passar o ónus para o Chega é um truque barato.”

O fundador do Chega garante que a fasquia não está a ser colocada “muito alta”, quando se diz que estão bater-se para ganhar estas eleições. Mas se tal não acontecer, garante que “não vai ser uma derrota”. Considera que se trata de uma derrota relativa, “porque duplicar o resultado das legislativas em dois anos é uma vitória para qualquer partido”.

Confrontado com aquele que parece ser, por esta altura, o cenário mais provável — vitória do PS, mas maioria parlamentar à direita, Pacheco de Amorim defendeu que Montenegro será corrido do PSD e que virá outro protagonista — Pedro Passos Coelho, no caso — que estará disponível para governar com André Ventura. “Se não quiser uma coligação alguma coisa vai acontecer com o PSD, eu conheço bem porque estou nisto há 40 anos, estou convencido que o partido não deixará que Luís Montenegro não governe porque não quer governar com o Chega”, antecipa.

Ainda assim, salvaguardou, mesmo nesse cenário, não haverá nunca uma coligação de governo com o Chega “sem um documento de acordo muito claro e com cronograma”. “Aprendemos com os Açores. É preciso estar no conselho de ministros”, rematou.