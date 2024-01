Chegou a número quatro do ranking ATP, foi o primeiro britânico a chegar às meias-finais de Wimbledon desde Roger Taylor nos anos 70, ganhou um total de 15 torneios no principal circuito do ténis mundial. O que ficou a faltar? A hipótese de desafiar-se a si próprio numa final de Grand Slam, o objetivo que tentou por seis vezes mas nunca conseguiu. Nem por isso Tim Henman deixou de ser um dos grandes nomes da modalidade, nem por isso os britânicos e todos os fãs espalhados por todo o mundo deixaram de olhar para ele como um dos principais jogadores da modalidade. E mesmo depois de ter deixado os courts, em 2007, manteve-se ligado ao ténis através do Champions Tour e como comentador do Eurosport. É nessa posição que vai agora acompanhar o primeiro Major da temporada na Austrália, com um nome acima de todos os outros num ano em que pretende fazer ainda melhor do que em 2023 onde falhou apenas o triunfo em Wimbledon.

“Este ano temos os Jogos Olímpicos de 2024 e quando falamos dos Grand Slams, de Paris e do ATP Finals, falamos de seis grandes eventos. Em 2021, quando os Jogos foram atrasados, ficámos a pensar que talvez o Novak tenha tentado em demasia fazer o Golden Slam mas estou certo de que acredita ser capaz de ganhar qualquer jogo ou torneio em que participe. Vai ser interessante perceber que torneios pensa atacar porque todos sabemos como é importante para ele representar o seu país nos Jogos. Olhando para 2024, vai ganhar mais dois Grand Slams, de certeza. Acredito que vá ganhar um ou dois nos próximos anos, no total mais quatro ou cinco Grand Slams. Quando joguei com o Pete Sampras e ele ganhou o 14.º antes de retirar-se, pensei que nunca ninguém se iria aproximar. O Novak leva 24, o Rafa [Nadal] 22 e o Roger [Federer] 20. É incrível. Nunca se pode deixá-lo de fora, Novak pode chegar aos 28″, projeta.

“Possibilidade de haver uma surpresa na Austrália? Não consigo imaginar isso, não vejo nenhum jogador do top 20 ou até do top 10 a intrometer-se. No quadro feminino, Swiatek é favorita e depois temos Rybakina, Sabalenka e Gauff. No masculino, Djokovic e a seguir provavelmente Alcaraz, Medvedev e Sinner. O Alex De Minaur está a jogar bem e gosto sempre quando os jogadores da casa estão bem no seu Grand Slam mas não considero que alguém fora do top 20 tenha possibilidades de ganhar”, refere sobre o Major.

Na conversa com o Observador via Skype, o antigo tenista britânico e atual comentador do Eurosport falou também da fantástica ponta final de 2023 de Jannik Sinner (ganhou o Open de Viena, foi à final do ATP Finals e contribuiu de forma decisiva para a vitória da Itália na Taça Davis) em contraponto com Carlos Alcaraz, que não conseguiu ser tão forte depois da primeira vitória em Wimbledon a não ser na final de Cincinnati, para muitos o melhor jogo do ano apesar da derrota sofrida frente a Novak Djokovic.

“O Alcaraz é ainda muito novo. Muitas pessoas dizem que têm o jogo mais completo na sua idade e esses jogadores não são robôs. Há alturas em que podem não sentir-se tão bem no court. Ganhou Wimbledon, foi o número 2 do ano atrás daquele que é o melhor de todos os tempos mas ainda assim questiona-se a forma como terminou o ano. Não penso que deva haver nenhuma renitência, vai querer mostrar o que sabe depois de falhar a edição de 2023″, salienta Tim Henman. “O Alcaraz está à frente e já ganhou dois Grand Slams mas o Sinner está a uma distância curta. Com as condições de Melbourne e as bolas pesadas, Sinner tem hipóteses de jogar forte e não perder o controlo. Penso que se o Novak não ganhar o Open da Austrália, o Sinner terá uma grande oportunidade de conseguir a vitória”, acrescenta.

De forma inevitável, a conversa passou também pela ausência de Rafa Nadal do primeiro Grand Slam do ano, depois da aparição que fez no Open de Brisbane antes de sofrer mais uma pequena lesão muscular. “Fiquei impressionado pelo nível que apresentou, não é fácil fazer uma preparação quando se está tanto tempo de fora. Os três jogos que fez tiveram um nível muito bom e é por isso que se tornou tão frustrante para ele e para os fãs esta ausência. Esperemos que não seja nada de grave e que possa fazer a época de terra batida. Queremos ver sempre os melhores e, se este for o seu último ano, que tenha a oportunidade de mostrar ao mundo aquilo que ainda é capaz de fazer. É um grande campeão, seguido por tanta gente e vai fazer falta em Melbourne mas se diz que daqui a três meses quer estar a jogar bem é porque está a apontar para a terra batida e para mais um título em Roland Garros. Vamos ver se o corpo será capaz”, sublinha.

Por fim, Tim Henman abordou também o atual cenário no quadro feminino, que nos últimos anos esteve sempre mais aberto mas que agora parece estar mais “fechado” às três melhores do ranking mundial: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Elena Rybakina. “E Gauff, acrescenta a Gauff”, interpela. “A Coco Gauff teve uma grande melhoria. A confiança que ganhou após conquistar o US Open é muito grande. No último ano a Iga Swiatek era a número um mas conseguias fazer uma lista de 25 jogadoras que podiam ganhar um Grand Slam. Agora, Swiatek, Gauff, Rybakina e Sabalenka estão a outro nível diferente. A [Jessica] Pegula está próxima mas seria uma surpresa se a vencedora não saísse destas quatro, tal como no quadro masculino com Djokovic, Medvedev, Sinner e Alcaraz”, destaca, antes de falar também do regresso de Naomi Osaka: “Ela vai voltar a ganhar Grand Slams mas está apenas a fazer o segundo torneio após voltar. Uma coisa é voltar de lesão, outra é depois de ser mãe. É fantástico, oxalá tenha essa oportunidade e jogue bem”.