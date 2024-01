17 jornadas, 38 pontos. O FC Porto encerrou a primeira volta do Campeonato este domingo, com uma vitória contra o Sp. Braga, e igualou a pior pontuação a meio da temporada desde 2016/17, quando o treinador era Nuno Espírito Santo e no último ano antes da chegada de Sérgio Conceição. Em comparação com a época passada, os dragões sofreram mais um golo e marcaram menos 16, números que espelham a limitada capacidade ofensiva da equipa.

Ainda assim, e com o triunfo perante os minhotos, o FC Porto manteve quatro pontos de desvantagem para o Benfica e cinco para o líder Sporting, segurando o terceiro lugar e abrindo uma distância de cinco pontos em relação ao Sp. Braga. Há 14 jogos que os dragões não venciam os minhotos de forma consecutiva, já que já os tinham derrotado na final da Taça de Portugal da época passada, sendo que pelo meio conseguiram regressar aos triunfos no Campeonato depois do empate no Bessa com o Boavista.

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Sérgio Conceição defendeu que a base da vitória esteve na “solidez”. “Principalmente defensiva. Sabíamos do poderio do Sp. Braga. No processo ofensivo é uma equipa muito positiva, chega com muita gente à frente e de diversas formas. Houve ali uma situação junto ao primeiro poste, num cruzamento, mas não me lembro de mais nenhuma situação do Sp. Braga na primeira parte. Nós tivemos várias aproximações com perigo. Fizemos o golo, podíamos ter ido com uma vantagem diferente para o intervalo. Aquilo que disse aos jogadores foi que era preciso manter o jogo como estivesse 0-0. Continuar muito concentrados, rigorosos, percebendo e respeitando o Sp. Braga como uma equipa de Champions. E nesse sentido olhar sempre a baliza adversária, explorar uma ou outra situação em que o Sp. Braga tem mais dificuldade. Acho que fizemos um jogo muito competente hoje”, começou por dizer.

“Vamos trabalhando em cima daquilo que é a equipa. Os jogadores têm momentos e ciclos diferentes ao longo da temporada. Neste período, a equipa que entrou dá garantias nessa dinâmica que queremos. Trabalhamos da mesma forma desde há muitos anos, sempre de uma forma muito rigorosa e determinada. Olhando para a equipa e para os problemas que vão aparecendo jogo após jogo. Depois definimos o melhor onze. A equipa tem estado sólida em todos os momentos do jogo e isso é importante para a nossa caminhada e para a segunda volta. Estamos aqui para dar luta e vamos atrás dos nossos objetivos: ganhar o Campeonato, chegar à final da Taça de Portugal e tentar conquistá-la e fazer o possível na Liga dos Campeões para chegar aos quartos de final. Faz parte da nossa ambição e da forma de pensar deste clube”, acrescentou Sérgio Conceição.

Mais à frente, o treinador dos dragões ainda comentou a exibição de Evanilson, que marcou um golo e foi eleito o Homem do Jogo. “Com bola e sem bola dá-nos muito, liga o jogo como ninguém. Tem uma capacidade técnica acima da média. A equipa tem ganhado ao meter estes jogadores por dentro e não dar referências à linha defensiva. É óbvio que o jogo com o Estoril foi um e hoje foi outro, mesmo com os mesmos jogadores”, comentou.

Já o próprio Evanilson, que foi substituído durante a segunda parte, mostrou-se satisfeito com a exibição e o resultado. “Acho que foi um grande trabalho de equipa. Sabíamos das dificuldades que íamos enfrentar, mas trabalhámos bem. Fiquei feliz por ajudar a equipa, agora é continuar assim. Foi um jogo muito corrido, com muita qualidade. Agora é continuar”, atirou o avançado brasileiro.