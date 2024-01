Críticas consensuais à direita e à esquerda: o que André Ventura fez ao longo da 6.ª Convenção Nacional do Chega foi um exercício de puro populismo. No final da reunião magna do Chega, Hugo Soares, secretário-geral do PSD e representante institucional do partido, foi particularmente duro. “É o populismo no seu estado mais inconsequente, no seu estado mais puro. A governação é uma coisa séria. Não é o que vimos aqui. O futuro não passa por aqui. Os problemas das pessoas resolvem-se com seriedade não com banha da cobra”, disse.

O secretário-geral social-democrata aproveitou ainda para reiterar que o PSD não conta com André Ventura para nada, nem para coligações pré e pós-eleitorais. “Votar no Chega é igualzinho a votar no PS. Nada muda”, disse. Hugo Soares voltaria ainda a denunciar as promessas vãs de Ventura, falando mesmo em “entreposto de banha da cobra onde, de um momento para o outro, começou a chover dinheiro”.

Já sobre a “debandada de militantes do PSD para o Chega” que está a existir, como vai alegando Ventura, Hugo Soares deu o exemplo de Henrique Freitas, anunciado como apoiante do Chega. O social-democrata lembrou que Freitas, ex-secretário de Estado da Defesa no Governo de Durão Barroso, “ocupou cargos nomeado por José Sócrates e foi apoiante de Manuel Alegre nas presidenciais.

[Ouça aqui as declarações de Hugo Sares em Viana do Castelo]

Em nome do Governo, João Paulo Correia, ainda secretário de Estado da Juventude e Desporto, classificou o discurso do líder Chega de “ódio, extremista, divisionista e que procura colocar portugueses contra portugueses”. “Um discurso com mensagens falsas e informação manipulada e ataque aos portugueses que escolheram o nosso país para trabalhar”, assegura.

O socialista propôs-se depois a repor os factos em nome do Governo demissionário de António Costa.“É falso que os imigrantes sejam um peso nas contas do Estado. Em 2022, as contribuições para a Segurança Social dos imigrantes foram de 1.800 milhões de euros e deram um saldo positivo à Segurança Social de 1.600 milhões de euros. “As medidas apresentadas não foram justificadas financeiramente. Seriam uma bomba atómica [para as contas públicas]”, rematou.

Hélder Amaral representou o CDS, parceiro júnior da nova Aliança Democrata, nesta Convenção. Para o democrata-cristão, Ventura fala “alto e muito”, mas acerta pouco. “O Chega é um partido, que eu respeito, mas tem um presidente que parece um destruidor implacável. Podemos subscrever muitas coisas, mas não o fazemos com ódio e estigmatizar as pessoas.”

Além disso, o antigo deputado do CDS disse que não percebe como é que o partido de André Ventura “diz que quer reformar Portugal”, mas tem como primeira ideia “uma moção de censura a um Governo da AD”, a “única alternativa para reformar Portugal” e de encontrar um “novo rumo”.