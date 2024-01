A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo, apurou-se este domingo para a segunda ronda do Open da Austrália, primeiro ‘major’ da temporada, ao vencer a alemã Ella Seidel em dois sets.

Vencedora da edição do ano passado, Sabalenka impôs-se na estreia à jovem ‘qualifier’ germânica, 172.ª do ranking WTA, pelos parciais de 6-0 e 6-1, num encontro que durou 55 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Na segunda ronda do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, a bielorrussa terá pela frente nova adversária proveniente do ‘qualifying’, no caso a checa Brenda Fruhvirtova (110.ª), de apenas 16 anos, que eliminou a romena Ana Bogdan em três sets.