Luís Marques Mendes avisa que se o “Chega tiver um resultado na dimensão dos 15%, a AD não ganha as eleições e Montenegro não será primeiro-ministro”. Ou seja, nessa altura, e com esse resultado para o partido liderado por André Ventura, “a grande ajuda indireta é a Pedro Nuno Santos, que poderá ser indigitado primeiro-ministro”, afirmou o comentar e ex-presidente do PSD no seu espaço semanal da SIC. Daí que o crescimento do Chega para lá de um certo patamar seja “um problema sério para a AD” porque pode impedir a coligação de ganhar as eleições.

Para Marques Mendes, a AD deve apresentar “um projeto transformador” nos próximos dias, antes que seja tarde demais. “Os portugueses querem que a AD apresente o seu pensamento e as suas alternativas, as suas ideias, o que vai fazer em diferentes áreas da governação e isso está a tardar. É preciso um projeto transformar e, se não for apresentado nos próximos dias, pode ser tarde demais. Eu diria que o limite é a convenção que a AD vai realizar na próxima semana. Isto é uma questão essencial.” E se os PSD e CDS não estiverem preocupados é porque “estão descolados da realidade”.

