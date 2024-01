“Guerra dos Tronos”. É assim que alguns antigos membros da equipa da vice-presidente dos Estados Unidos descrevem o ambiente dentro do seu gabinete, que definem como tóxico. E muitos dos ex-funcionários que acompanharam Kamala Harris na campanha presidencial de 2020 também não têm palavras simpáticas para descrever a vice-presidente como política: “Esta pessoa não pode ser Presidente dos Estados Unidos.”

Estas são algumas das avaliações incluídas no livro sobre o Partido Democrata The Truce: Progressives, Centrists and the Future of the Democratic Party, dos jornalistas Hunter Walker e Luppe B Luppen, que vai ser publicado no final do mês nos Estados Unidos — e que foram reveladas pelo jornal The Guardian, que teve acesso prévio ao livro.

Outro membro da equipa de Harris destacou na conversa com os autores como a história de vida da vice-presidente — filha de imigrantes indiana e jamaicano, que se tornou a primeira mulher naquele cargo — é “grande parte da razão pela qual as pessoas a apoiam”. Mas, diz a mesma fonte, isso não chega: “É preciso dar força a isso isso: ‘O que é que pretendes fazer?'”.

Os dois repórteres também descrevem no livro o “clima tóxico” que alegadamente se vive dentro da equipa de Harris, destacando como um dos funcionários recusou colaborar com o livro por receio do ambiente dentro do gabinete da democrata. “Recusaram caracterizar a experiência de trabalhar para Harris, a não ser com uma descrição de três palavras. É, disseram eles, a ‘Guerra dos Tronos’.”

Kamala Harris concorreu à presidência dos Estados Unidos em 2020 — uma campanha “podre desde o início”, segundo um dos membros da equipa — acabando por desistir da corrida e aceitar a proposta de Joe Biden de ser sua candidata à vice-presidência, cargo que acabou por conquistar. Desde então, a imprensa norte-americana tem relatado problemas no ambiente da equipa de Harris, bem como um afastamento entre a vice-presidente e o Presidente norte-americano. Os relatos, contudo, são habitualmente desmentidos pela Casa Branca.

As revelações de The Truce ganham particular relevo por surgirem numa altura em que se especula que Kamala Harris será novamente escolhida por Joe Biden, de 81 anos, para se candidatar ao cargo de vice-presidente.