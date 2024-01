O central neerlandês Jeremiah St.Juste foi, esta terça-feira, a grande novidade no treino da equipa de futebol do Sporting, com o defesa de regresso depois de mais de um mês ausente, devido a lesão.

St. Juste efetuou o último jogo ainda no início de dezembro, na vitória caseira diante do Gil Vicente (3-1), numa partida em que entrou ao intervalo, mas saiu 22 minutos depois, após um lance em que colocou mal o pé e acabou por sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo.

O Sporting, líder da I Liga, regressou aos treinos na Academia de Alcochete, após um dia de folga e já a preparar a visita de quinta-feira ao Vizela, 17.º e penúltimo, a contar para a 18.ª jornada, a primeira da segunda volta.

O jogo realiza-se na quinta-feira, tendo em conta a participação dos leões na ‘final four’ da Taça da Liga, em que defrontam na próxima terça-feira o Sporting de Braga.

Na sessão de trabalho desta terça-feira, o treinador Rúben Amorim chamou também o médio Manuel Mendonça, da equipa B, enquanto o lateral Ivan Fresneda continua a recuperar de uma cirurgia ao ombro esquerdo.

Na quarta-feira, o Sporting volta a treinar em Alcochete, estando a conferência de imprensa de Rúben Amorim agendado para o mesmo local, às 12h15.