O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Nasser Kanaani, confirmou que o Irão lançou mísseis sobre o Iraque e a Síria em defesa da sua soberania e segurança e garante que Teerão “respeita a soberania e a integridade territorial de outros países”. Kanaani defendeu que o Irão está a usar o seu “direito legítimo e legal de dissuadir as ameaças à segurança nacional”, depois de “o inimigo visar a República Islâmica”.

Países como França já acusaram o Irão de violar a soberania do Iraque. “Estes atos representam violações flagrantes, inaceitáveis e preocupantes da soberania do Iraque e um ataque à sua estabilidade e segurança”, defendeu o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, em comunicado citado pelo The Guardian.

Já o Departamento de Estado norte-americano apelidou o ataque de segunda-feira da Guarda Revolucionária Iraniana como “irresponsável”, considerando que “compromete a estabilidade” do país. “Opomo-nos aos ataques de mísseis imprudentes do Irão”, afirmou Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado, frisando que os EUA apoiam “os esforços do governo do Iraque e do governo regional do Curdistão para satisfazer as aspirações do povo iraquiano”.

O Iraque também condenou os ataques de segunda-feira e já garantiu que vai tomar as “medidas legais” necessárias contra este tipo de ações que, segundo defende, violam a sua soberania e a segurança da população.