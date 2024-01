Na antecâmara das próximas eleições legislativas, um grupo de 161 cidadãos — onde se incluem dirigentes e históricos socialistas e bloquistas — decidiu pedir à esquerda que se entenda. O apelo serve para exigir aos partidos de esquerda que sejam claros sobre os compromissos que estão dispostos a fazer até às eleições de março — porque “a democracia não é um jogo político que se faz depois das eleições”.

O documento promovido por Pilar del Río e Eduardo Paz Ferreira conta com a assinatura de vários ex-governantes e dirigentes partidários, assim como nomes da sociedade civil, muitos vindos da área da Cultura e da academia. Na lista encontram-se, desde logo, nomes com peso dentro do PS e do Bloco de Esquerda, como Catarina Martins, Ana Gomes, o histórico socialista João Cravinho, ou os bloquistas Fernando Rosas e José Manuel Pureza.

Além disso, este apelo é também assinado pelos antigos ministros de António Guterres Fernando Gomes da Silva (Agricultura) e Paulo Pedroso (Trabalho e Segurança Social), assim como por vários antigos secretários de Estado do PS, casos de Ana Benavente (Educação), Carlos Lobo (Assuntos Fiscais), Francisco Ramos (Saúde) ou Rosa Monteiro (Igualdade).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.