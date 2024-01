Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

“Peço a toda a gente que faça tudo o que for possível para acabar com esta loucura.” Um dia depois do ataque do Hamas que matou 1.200 pessoas em Israel, e perante a retaliação israelita, Meir Baruchin, professor há 30 anos, recorreu ao Facebook para expressar pesar pelas mortes em Gaza e pedir que os ataques chegassem ao fim. As declarações levaram à sua detenção, em novembro, numa cela solitária, acusado de sedição pelas autoridades israelitas. Só agora as acusações contra si foram levantadas, depois de um juiz determinar que a guerra em Gaza “não altera as fronteiras da liberdade de expressão”.

No cerne da detenção está uma série de publicações no Facebook em que Meir Baruchin, israelita e judeu, doutorado em História, lamentava o número de civis mortos em Gaza e c criticava o exército israelita. “Estão a chegar imagens horríveis de Gaza. Famílias inteiras foram dizimadas. Não costumo publicar imagens como esta, mas vejam o que fazemos por vingança”, lia-se numa publicação de 8 de outubro, acompanhada por uma fotografia da família de uma vítima do primeiro ataque em Gaza, segundo o jornal The Observer, que pertence ao The Guardian.

