Um tribunal do Maine decidiu esta quarta-feira que a autoridade eleitoral do Estado terá de reavaliar a decisão de excluir Donald Trump das eleições primárias republicanas, à semelhança do que aconteceu no Estado do Colorado.

De acordo com a CNN Internacional, Michaela Murphy, a juíza do Tribunal Superior do Estado do Maine, afirmou que a decisão do Supremo Tribunal de suspender o ex-Presidente no Colorado “muda tudo sobre a ordem em que essas questões devem ser decididas e por qual tribunal”.

Deste modo, Murphy ordenou que Shanna Bellows, democrata e secretária de Estado do Maine, analisasse novamente a decisão de considerar Donald Trump inelegível para as primárias republicanas naquele Estado.

A comissão eleitoral do Maine determinou a exclusão de Donald Trump no final do ano passado, naquela que foi a segunda decisão no mesmo sentido. O Colorado tinha determinado puco antes que Trump não constaria dos boletins de voto nas primárias alegando com o seu envolvimento no ataque ao Capitólio em janeiro de 2021, decisão suspensa, entretanto.

As primários republicanas em Maine e no Colorado estão previstas para 5 de março, conhecida como a Super Tuesday, devido ao elevado número de estados que realizam as primárias nesse mesmo dia.