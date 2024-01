A campanha eleitoral ainda não começou mas as voltas dos líderes partidários já seguem nesse ritmo e esta quarta-feira Pedro Nuno Santos almoçou com representantes do setor do comércio e dos serviços onde foi separa as águas do seu PS em relação ao PSD em matéria de economia. O encontro foi promovido pela CCP (que vai fazer o mesmo almoço com Luís Montenegro) e foi onde o líder socialista afastou do caminho uma “reforma fiscal”, até porque não é isso que vai permitir “pagar melhores salários“, mas sim “uma economia mais forte e diversificada”.

Não precisou de referir o nome do líder do PSD para se perceber que fez a negação da estratégia e Montenegro que ainda esta terça-feira se reuniu com economistas e apresentou uma abordagem nesta matéria mais pela via fiscal (com a redução do IRC para as empresas ou para a classe média), com o socialista a colocar os seus ovos noutro cesto: “A grande ambição que o nosso povo tem de ter melhores salários só se concretizará com uma economia mais forte e mais desenvolvida.” Para o socialista, não é por “andar sempre atrás da reforma fiscal” que “se consegue aumentar o rendimento disponível das famílias”.

Antes dele tinha falado o presidente da CCP, João Vieira Lopes, que pediu “estabilidade” e “previsibilidade” das políticas dos governos. Deu mesmo exemplos concretos, defendendo que não se pode “correr o risco de todos os anos se fazer alterações à legislação laboral e o que os orçamentos do Estado sejam uma espécie de reforma fiscal” anual que tem implicações na rentabilidade das empresas.

