Em atualização

Um sismo com magnitude 3.0 na escala de Richter foi registado na região do Alentejo, às 10h00. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro localizou-se a cerca de 12 quilómetro a Oeste-Noroeste de Ferreira do Alentejo.

Em comunicado, o IPMA refere que ainda “não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido”.