O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, defendeu, esta quinta-feira, que o país só irá avançar se os políticos tiverem capacidade de concretização, criticando o PSD por ser um “partido de para-arranca”.

“O PSD disse ontem que, caso ganhasse as eleições, iria reavaliar o projeto do TGV. Verdadeiramente o que é preciso é travar o PSD. O PSD é um partido do para-arranca”, sustentou Pedro Nuno Santos. O secretário-geral socialista falava aos jornalistas no final de uma visita à Motofil, um fabricante de máquinas industriais, em Ílhavo, no distrito de Aveiro.

Pedro Nuno afirmou que Portugal só poderá avançar se for capaz, e se os políticos forem capazes, de fazer, de concretizar, defendendo que o país não pode estar sistematicamente a parar ou a rever o que os governos anteriores decidiram. “Nós não podemos estar sistematicamente a adiar o futuro do país, estar sempre a reponderar, a reavaliar, a olhar para trás. Nós temos é que olhar para a frente”, defendeu.

O líder do PS disse ainda que o país tem umas décadas largas de atraso num projeto que é estruturante para a mobilidade dentro do território, adiantando que Portugal foi ultrapassado por outros países. “Infelizmente, o país durante décadas desistiu da ferrovia, foi encerrando linhas. E aquilo que nós queremos fazer, e já começámos, foi novamente apostar na ferrovia como meio de transporte de futuro”, concluiu.