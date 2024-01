Amélie Oudéa-Castéra, a nova ministra da Educação de França, pediu para retirar-se de um processo que investiga o estabelecimento privado Stanislas em Paris, que é frequentado pelos filhos de Oudéa-Castéra e é acusado de “abusos” homofóbicos e sexistas, bem como de práticas que não cumprem a lei, relata a BFMTV.

De acordo com a mesma fonte, Gabriel Attal, primeiro-ministro francês, aceitou o pedido da ministra, acrescentando que esta decisão surgiu depois de a alta autoridade para a transparência na vida pública a ter recomendado.

Desta forma, o gabinete do primeiro-ministro pode gerir o processo do colégio privado, que é acusado de sexismo e homofobia, num caso que foi aberto em 2022. Na passada quarta-feira, a câmara de Paris anunciou a suspensão do financiamento de 1,3 milhões de euros ao Stanislas.

Segundo uma reportagem realizada pela Mediapart, o relatório de fiscalização do colégio aponta “anormalidades”, como por exemplo o facto de obrigar todos os alunos a seguirem uma hora de ensino católico por semana, o que contraria a lei francesa, ou o de passar a mensagem aos alunos de que “abortar significa sempre matar voluntariamente uma pessoa humana inocente”.