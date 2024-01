A GNR anunciou esta quinta-feira que apreendeu 3.560 quilos de amêijoa japónica (Ruditapes philippinarum), em Estremoz (Évora), transportados de carrinha sem a documentação legalmente exigida e depois destruídos, por serem considerados impróprios para consumo.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) revelou que a apreensão foi efetuada na terça-feira, através do Posto de Trânsito de Estremoz, durante uma ação de fiscalização aleatória.

Os militares “detetaram um viatura que transportava ameijoa japónica sem a documentação legalmente exigida, nomeadamente a que possibilita a rastreabilidade dos bivalves” e que garante “a sua condição higiossanitária para consumo humano”, explicou.

Por isso, o condutor do veículo, um homem, de 33 anos, foi identificado e foram elaborados dois autos de contraordenação “por falta de rastreabilidade e documento de registo” dos bivalves, que foram apreendidos.

“No seguimento da ação, os bivalves foram destruídos por terem sido considerados impróprios para consumo pelos Serviços Veterinários do Município de Estremoz”, acrescentou a Guarda.

No comunicado, a GNR assinalou que “a captura, depósito e expedição deste tipo de bivalves, sem que sejam sujeitos a depuração ou ao controlo higiossanitário, pode colocar em causa a saúde pública, caso sejam introduzidas no consumo, devido à possível contaminação com toxinas”.

O documento comprovativo da origem é, pois, “fundamental para garantir a rastreabilidade dos bivalves”, frisou.