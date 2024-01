Durante uma conferência de imprensa que durou mais de três horas, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, repetiu várias ideias que os dirigentes do Kremlin têm propagado nos últimos tempos, mas o chefe da diplomacia destacou uma que tinha sido pouco abordada: que a guerra na Ucrânia tinha trazido um “efeito purificador” na sociedade russa.

De acordo com Sergei Lavrov, citado pela Sky News, a “operação militar especial” russa na Ucrânia ajudou a fazer uma “purga” no país. “Trouxe uma certa purificação da sociedade”, vincou o diplomata, indicando que algumas pessoas “que não sentiam afinidade com a Rússia, com a história ou cultura russa” ou “abandonaram o país”, ou “reconsideraram a sua posição”.

“A esmagadora maioria da nossa sociedade está unida em torno de uma ideia comum”, garantiu o ministro russo, descrevendo que a sociedade russa está agora mais “saudável”, demonstrado pelos “exemplos de heróis e de sacrifícios demonstrados pelos combatentes na linha da frente e as suas famílias.”

Explorando este argumento, Sergei Lavrov justifica o posicionamento russo na guerra da Ucrânia com a “agressão” do Ocidente. “Houve algumas ilusões nos anos 90, mas já se dissiparam. Não podemos confiar mais no Ocidente”. Segundo o ministro russo, os países ocidentais não mostraram até agora o “mínimo interesse” em terminar a guerra. “Nunca ouviram as nossas preocupações”, insistiu, acusando o Ocidente de querer “escalar a crise ucraniana”.

Por tudo isto, Sergei Lavrov antecipa que a Ucrânia pode ser um novo “Afeganistão” para os Estados Unidos, país que retirou as tropas daquele país em 2021 por conta da tomada do poder pelos talibã.

No seguimento, na ótica do governante, a Ucrânia não pode decidir quando iniciar negociações sérias para a paz porque “clara e evidentemente é Washington quem está a dar as ordens”. E estabeleceu numa frase as suas condições para a paz: Kiev teria de rejeitar o “racismo” anti-russo, a “ideologia nazi” e as suas “aspirações de adesão à NATO”.