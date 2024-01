O caso de Bronson Battersby está a chocar o Reino Unido, depois do menino de apenas dois anos ter sido encontrado morto, juntamente com o seu pai, na casa onde viviam. Tudo aconteceu depois de Kenneth Battersby, o pai do bebé, ter sofrido um ataque cardíaco na altura do Natal. O filho acabou por ficar sozinho e morreu de fome e desidratação.

De acordo com o depoimento de Sarah Piesse, a mãe de Bronson, ao The Sun, o menino de dois anos passou o Natal com o pai e ambos tiveram “um grande jantar de Natal juntos”. A comida acabou por sobrar e, segundo Piesse, “se Bronson fosse um pouco mais alto, teria sobrevivido”, pois conseguiria aceder ao frigorífico.

A criança morava com o pai há seis meses porque a casa da mãe tinha uma escada muito alta sem corrimão, pelo que não era segura para receber a criança, explicou Sarah, que se separou de Kenneth em 2019, segundo o The Sun. O antigo casal tem ainda mais dois filhos: uma menina de três anos e um rapaz de sete anos.

No dia 26 de dezembro, pai e filho foram vistos pela última vez a passear pelas ruas da cidade de Lincolnshire. Uma vizinha cruzou-se com eles e contou à Sky News que ambos lhe acenaram e exibiram “grandes sorrisos”. Um dia depois, a mesma vizinha enviou uma mensagem a Battersby, pois estava preocupada com a sua saúde — sabia que o homem sofria de problemas cardíacos. Este agradeceu-lhe a preocupação.

Foi também no dia a seguir ao Natal que uma assistente social falou com o pai de Bronson e combinou visitar a habitação a 2 de janeiro. Este encontro acontecia em todos os meses, tal como previamente determinado pela Segurança Social. A assistente acabou por visitar a casa como planeado, mas não obteve resposta.

O menino e o pai foram encontrados apenas a 9 de janeiro e, segundo a mãe, “Bronson morreu de fome porque o seu pai morreu”. A mãe da criança acrescentou que a polícia acredita que “Kenneth morreu depois do dia 29 de dezembro” e tal “significa que se a assistente social tivesse pressionado para entrar quando não obteve resposta, Bronson ainda estaria vivo”.